Sélectionné pour la Laver Cup au sein de la Team Europe pour la sixième fois de sa carrière à l’oc­ca­sion de cette édition 2026 qui a lieu à l’O2 Arena de Londres, Casper Ruud était déjà de la partie en 2022, dans cette même salle, où Roger Federer avait pris sa retraite et fait pleurer tout le monde.

Et forcé­ment, revenir dans ce lieu a rappelé des souve­nirs au Norvégien.

« Oui, c’est un moment spécial. Quand je suis arrivé au stade mardi pour mon premier entraî­ne­ment, je me suis souvenu du moment où j’étais entré sur le court il y a quatre ans : nous étions là à regarder Roger lors de sa céré­monie et à l’écouter prononcer son discours. Sa famille était présente. Je pense que tout le monde dans le stade essayait de retenir ses larmes, mais n’y parve­nait pas, y compris moi‐même et tous les joueurs présents. J’ai vu tous mes héros sur un même court, en larmes, parce qu’une des légendes prenait sa retraite. C’est telle­ment diffi­cile de décrire avec des mots à quel point c’était émou­vant, mais oui, ça me donne aussi un peu de moti­va­tion pour aller plus loin, pour prendre notre revanche sur la défaite qu’on a subie en 2022, et nous voilà de retour ici. Peut‐être qu’on pourra essayer de gagner pour Roger cette fois‐ci à l’O2. »