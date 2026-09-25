Accueil ATP

Casper Ruud sur Federer, Nadal, Djokovic : « J’ai vu tous mes héros sur un même court en larmes. C’est telle­ment diffi­cile de décrire avec des mots à quel point c’était émouvant »

Par
Thomas S
-
164

Sélectionné pour la Laver Cup au sein de la Team Europe pour la sixième fois de sa carrière à l’oc­ca­sion de cette édition 2026 qui a lieu à l’O2 Arena de Londres, Casper Ruud était déjà de la partie en 2022, dans cette même salle, où Roger Federer avait pris sa retraite et fait pleurer tout le monde.

Et forcé­ment, revenir dans ce lieu a rappelé des souve­nirs au Norvégien. 

« Oui, c’est un moment spécial. Quand je suis arrivé au stade mardi pour mon premier entraî­ne­ment, je me suis souvenu du moment où j’étais entré sur le court il y a quatre ans : nous étions là à regarder Roger lors de sa céré­monie et à l’écouter prononcer son discours. Sa famille était présente. Je pense que tout le monde dans le stade essayait de retenir ses larmes, mais n’y parve­nait pas, y compris moi‐même et tous les joueurs présents. J’ai vu tous mes héros sur un même court, en larmes, parce qu’une des légendes prenait sa retraite. C’est telle­ment diffi­cile de décrire avec des mots à quel point c’était émou­vant, mais oui, ça me donne aussi un peu de moti­va­tion pour aller plus loin, pour prendre notre revanche sur la défaite qu’on a subie en 2022, et nous voilà de retour ici. Peut‐être qu’on pourra essayer de gagner pour Roger cette fois‐ci à l’O2. »

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥