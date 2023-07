La suspen­sion de Mikael Ymer pour viola­tion des règles anti­do­page a fait grand bruit dans le monde du tennis. Interrogé par plusieurs médias norvé­giens, Casper Ruud n’a pas hésité à apporter son soutien à son collègue tout en taclant assez sèche­ment l’ITF qui a tenu à faire appel dans ce dossier alors que le Suédois avait été acquitté par un tribunal indé­pen­dant en première instance.

« C’est une honte ! C’est un ami et quel­qu’un que je connais person­nel­le­ment. Pendant 18 mois, il ne pourra pas parti­ciper à des tour­nois et n’aura pas de revenus. Cela va être une période diffi­cile pour lui et j’es­père qu’il réus­sira à s’en sortir. Ce qui est surpre­nant, c’est qu’il ait été acquitté, mais que le syndicat ait fait appel. C’est surpre­nant. Je pensais que la fédé­ra­tion (inter­na­tio­nale, ndlr) aidait les joueurs et qu’elle n’es­sayait pas de les punir, alors cela montre mani­fes­te­ment qu’elle n’aide pas les joueurs, dans ce cas. Sans les joueurs, il n’y a pas de tournoi. L’ITF devrait montrer qu’elle veut aider les joueurs. »