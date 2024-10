Alors que l’ex­hi­bi­tion très lucra­tive, 6 Kings Slam, réunis­sant Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev et Rune, a fait ses grands débuts ce mercredi à Riyad, en Arabie Saoudite, la ques­tion autour du sports­wa­shing refait surface.

Ce procédé visant à laver l’image d’un pays en utili­sant le sport et des sommes d’argent colos­sales n’est pas nouveau dans le monde du tennis. C’est notam­ment ce qu’a voulu préciser Casper Ruud, récem­ment inter­rogé par SpilXperten.

« Je n’ai pas reçu d’offre de Six Kings Slam, mais j’ai déjà reçu des offres par le passé et j’ai choisi de ne pas y aller. C’est évidem­ment un pays contro­versé sur de nombreux points, mais il y a aussi d’autres pays contro­versés dans lesquels nous voya­geons et jouons. On peut certai­ne­ment discuter de la Chine et des droits de l’homme, mais nous y allons chaque année. On a beau­coup parlé de Peng Shuai et de ce qui lui est arrivé, et c’est juste pour dire que si vous voulez dési­gner l’Arabie saou­dite comme un pays contro­versé, vous devriez égale­ment mentionner d’autres pays dont nous ne parlons pas. »