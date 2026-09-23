Après la victoire de la Team World l’an dernier, Yannick Noah va tenter de prendre sa revanche lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres (25 au 27 septembre) pour sa deuxième compétition en tant que capitaine de la Team Europe.
Membre de l’équipe européenne, Casper Ruud n’a pas tari d’éloges à l’égard du vainqueur de Roland‐Garros 1983.
« Il semble dégager une sorte d’aura particulière, ce qui est un peu difficile à expliquer. Il apporte quelque chose avec lui partout où il va, que ce soit en plaisantant, en dansant et en chantant dans les vestiaires, ou lorsqu’on parle de tennis ou de ses anciens matchs. Il diffuse vraiment une bonne énergie et une bonne cohésion au sein de l’équipe », a souligné le triple finaliste en Grand Chelem dans des propos relayés sur le site officielle de la compétition, créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 15:28