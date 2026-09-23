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Casper Ruud sur son capi­taine, Yannick Noah : « C’est un peu diffi­cile à expliquer… »

Par
Baptiste Mulatier
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Après la victoire de la Team World l’an dernier, Yannick Noah va tenter de prendre sa revanche lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres (25 au 27 septembre) pour sa deuxième compé­ti­tion en tant que capi­taine de la Team Europe. 

Membre de l’équipe euro­péenne, Casper Ruud n’a pas tari d’éloges à l’égard du vain­queur de Roland‐Garros 1983. 

« Il semble dégager une sorte d’aura parti­cu­lière, ce qui est un peu diffi­cile à expli­quer. Il apporte quelque chose avec lui partout où il va, que ce soit en plai­san­tant, en dansant et en chan­tant dans les vestiaires, ou lors­qu’on parle de tennis ou de ses anciens matchs. Il diffuse vrai­ment une bonne énergie et une bonne cohé­sion au sein de l’équipe », a souligné le triple fina­liste en Grand Chelem dans des propos relayés sur le site offi­cielle de la compé­ti­tion, créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick. 

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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