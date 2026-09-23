Après la victoire de la Team World l’an dernier, Yannick Noah va tenter de prendre sa revanche lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres (25 au 27 septembre) pour sa deuxième compé­ti­tion en tant que capi­taine de la Team Europe.

Membre de l’équipe euro­péenne, Casper Ruud n’a pas tari d’éloges à l’égard du vain­queur de Roland‐Garros 1983.

« Il semble dégager une sorte d’aura parti­cu­lière, ce qui est un peu diffi­cile à expli­quer. Il apporte quelque chose avec lui partout où il va, que ce soit en plai­san­tant, en dansant et en chan­tant dans les vestiaires, ou lors­qu’on parle de tennis ou de ses anciens matchs. Il diffuse vrai­ment une bonne énergie et une bonne cohé­sion au sein de l’équipe », a souligné le triple fina­liste en Grand Chelem dans des propos relayés sur le site offi­cielle de la compé­ti­tion, créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick.