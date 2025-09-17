AccueilATPCasper Ruud sur Yannick Noah : "Avec lui dans les vestiaires, je...
Casper Ruud sur Yannick Noah : « Avec lui dans les vestiaires, je pense que nous allons passer de bons moments. Il pour­rait même chanter pour nous »

De retour au sein de la Team Europe, Casper Ruud n’aura plus Bjorn Borg en capi­taine cette année à San Francisco (19 au 21 septembre) mais un certain Yannick Noah. 

« C’est un person­nage jovial qui a mené une vie très diver­tis­sante, sur le court comme en dehors. Il est très fan de musique, donc je pense que nous allons passer de bons moments musi­caux dans les vestiaires. Il pour­rait même chanter pour nous. Il a dit qu’il avait de bons projets pour nous l’année dernière, donc nous verrons bien ce qu’il nous réserve », s’est réjoui le triple fina­liste en Grand Chelem dans des propos relayés sur le site offi­cielle de la compé­ti­tion.

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 16:58

