De retour au sein de la Team Europe, Casper Ruud n’aura plus Bjorn Borg en capitaine cette année à San Francisco (19 au 21 septembre) mais un certain Yannick Noah.
« C’est un personnage jovial qui a mené une vie très divertissante, sur le court comme en dehors. Il est très fan de musique, donc je pense que nous allons passer de bons moments musicaux dans les vestiaires. Il pourrait même chanter pour nous. Il a dit qu’il avait de bons projets pour nous l’année dernière, donc nous verrons bien ce qu’il nous réserve », s’est réjoui le triple finaliste en Grand Chelem dans des propos relayés sur le site officielle de la compétition.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 16:58