S’exprimant chez nos confrères d’Eurosport Norvège, Casper Ruud, qui vient de demander sa petite‐ami en mariage, a bien voulu parler de sa désor­mais fiancée et évoquer le rôle qu’elle joue à ses côtés depuis que sa carrière a commencé.

« En tant qu’ath­lète, on n’a pas forcé­ment la carrière la plus longue, mais elle est très intense. Ensuite, vous avez besoin de quelqu’un à la maison qui le comprend, qui soit patient et qui puisse vous apporter son soutien. Maria est tout cela depuis le premier jour. Nous nous connais­sons depuis bientôt sept ans et sommes offi­ciel­le­ment ensemble depuis un peu plus de six ans. Il y a eu de très nombreux moments agréables. »