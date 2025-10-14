Le Norvégien, inter­rogé sur la gestion de son calen­drier, a décidé de changer de philo­so­phie. C’est ce qu’il a révélé à Tennis 365.

« Je sais que si vous n’êtes pas en bonne santé ou que vous n’êtes pas éligible pour jouer, vous ne serez pas empri­sonné, mais il y a aussi une moti­va­tion finan­cière à jouer, et certains y accordent plus d’im­por­tance que d’autres. Avoir un événe­ment obli­ga­toire comme Paris si tard dans la saison rend la saison vrai­ment très longue. C’est pareil pour tout le monde, mais à l’avenir, je vais orga­niser le calen­drier un peu diffé­rem­ment, en zappant peut‐être quelques événe­ments ici et là. J’ai vécu trois ou quatre années très mouve­men­tées depuis mon arrivée dans le top 10. J’ai parti­cipé à de nombreux tour­nois, dont quelques exhi­bi­tions en pré‐saison. Ce sont donc des choix que j’ai faits et que je consi­dère comme inutiles. Pour l’avenir, j’en tien­drai compte. »