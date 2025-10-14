Le Norvégien, interrogé sur la gestion de son calendrier, a décidé de changer de philosophie. C’est ce qu’il a révélé à Tennis 365.
« Je sais que si vous n’êtes pas en bonne santé ou que vous n’êtes pas éligible pour jouer, vous ne serez pas emprisonné, mais il y a aussi une motivation financière à jouer, et certains y accordent plus d’importance que d’autres. Avoir un événement obligatoire comme Paris si tard dans la saison rend la saison vraiment très longue. C’est pareil pour tout le monde, mais à l’avenir, je vais organiser le calendrier un peu différemment, en zappant peut‐être quelques événements ici et là. J’ai vécu trois ou quatre années très mouvementées depuis mon arrivée dans le top 10. J’ai participé à de nombreux tournois, dont quelques exhibitions en pré‐saison. Ce sont donc des choix que j’ai faits et que je considère comme inutiles. Pour l’avenir, j’en tiendrai compte. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 12:17