Credit photos : Corinne Dubreuil

Dans une interview accordée à nos confrères de L’Equipe, Jean-François Caujolle, le directeur de l’Open 13 Provence de Marseille ne ménage pas Novak Djokovic : « Il a un côté messianique qui fait qu’il se sent au-dessus de ça. Là, il s’aperçoit que le retour du boomerang est rapide. Pendant la période de confinement, j’ai suivi quelques-uns de ses directs sur Instagram, c’est sûr qu’il y avait des illuminés dedans. Tout est dans la paranormalité. Il y a un an et demi, deux ans, il a quand même demandé à l’ATP qu’il y ait des bus cryogéniques dans chaque tournoi pour que les joueurs puissent se mettre dans du froid ! Il a un côté mystique qui peut paraître dangereux. Pour moi, il est à la limite du gourou. Il impose aux autres une forme de pression mentale. C’est quelqu’un qui peut être nocif. »

Avec ces déclarations, il est clair que l’on ne verra jamais le Serbe du côté de la cannebière….