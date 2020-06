Dans son entretien très riche accordé au journal L’Equipe, Jean-François Caujolle (directeur de l’Open 13 Provence de Marseille) fait presque une déclaration d’amour à Nick Kyrgios. Son analyse vaut le détour d’autant qu’elle n’est pas commune à celle d’autres observateurs aguerris du circuit : « ll y a toujours l’empêcheur de tourner en rond, Kyrgios. On ne le prend pas au sérieux mais, lors des incendies en Australie ou du Covid, il a levé de l’argent. Le mec est altruiste avec beaucoup d’humanité. Sous ses dehors de provocateur et de je-m’en-foutiste, c’est un mec avec du fond. Son extérieur n’est pas terrible, son intérieur est bien, contrairement à Djokovic, où son extérieur se veut lisse et l’intérieur un peu plus tourmenté et violent. Aujourd’hui, ce n’est pas lui l’icône du tennis. »