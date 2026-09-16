Rafael Jodar est sélectionné pour la première fois en équipe de Coupe Davis Espagnole et sera sans aucun doute l’un des artisans de cette campagne 2026 de la Roja.
Interrogé en marge de l’événement par Movistar Plus Deporte, la révélation de l’année s’est exprimé au sujet de sa relation particulière avec son père qui est souvent seul dans son box ce qui a pu choqué pas mal de connaisseur du monde du tennis actuel.
Selon lui, ils ont une très bonne relation et c’est la seul personne qui fait partie de son équipe actueelmetn c’est seulement poiur ca.
« Le fait de n’avoir que mon père dans mon box est quelque chose d’assez inhabituel sur le circuit, car la plupart des joueurs sont entourés de beaucoup de personnes. C’est vrai que c’est notre première année, donc nous essayons d’apprendre de chaque erreur, mais aussi de ce qui fonctionne bien, afin de reproduire les bonnes choses l’année prochaine et de progresser grâce à nos erreurs. Pour l’instant, cette année, ça fonctionne et les choses se passent bien. La vérité, c’est que nous nous entendons très bien. Il est pratiquement toutes les semaines avec moi. Je sais que ce n’est pas facile de passer autant de temps avec une seule personne, mais nous avons une très bonne relation. Depuis que je suis tout petit, il m’a toujours énormément aidé » a déclaré Rafael Jodar.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 15:53