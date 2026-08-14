Deux jours après avoir déclaré que la grande révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, était peut‐être le troi­sième homme attendu derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le joueur fran­çais Laurent Lokoli a persisté et signé en réagis­sant aux réac­tions susci­tées par cet avis.

Waaaah y en a faut vous calmer hein 😂 on a l’impression qu’on a insulté tout votre arbre généa­lo­gique quand je vois vos réponses sur un gamin de 20 ans.

Il était 540 eme mondial il y a 1 an et aujourd’hui il est 11 eme mondial je pense que vous n’avez aucune idée de la folie… https://t.co/CFYeSrbFMH — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) August 13, 2026

« Waaaah y en a faut vous calmer hein on a l’impression qu’on a insulté tout votre arbre généa­lo­gique quand je vois vos réponses sur un gamin de 20 ans. Il était 540 eme mondial il y a 1 an et aujourd’hui il est 11 eme mondial je pense que vous n’avez aucune idée de la folie que c’est de faire ça. Donc oui je pense qu’il peut être ce troi­sième homme, est ce que c’est tôt pour le dire peut être, est ce que je m’en fou d’avoir tort ou raison ? Complément. Ça reste du tennis donc on se détend on souffle un coup et on apprécie Rafa retourner comme Djokovic », a écrit l’ac­tuel 409e joueur mondial.