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« Ce joueur était 540e mondial il y a un an, et 11e mondial aujourd’hui ! Je pense que vous n’avez aucune idée de la folie que c’est de faire ça », insiste Laurent Lokoli

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

Deux jours après avoir déclaré que la grande révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, était peut‐être le troi­sième homme attendu derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le joueur fran­çais Laurent Lokoli a persisté et signé en réagis­sant aux réac­tions susci­tées par cet avis. 

« Waaaah y en a faut vous calmer hein on a l’impression qu’on a insulté tout votre arbre généa­lo­gique quand je vois vos réponses sur un gamin de 20 ans. Il était 540 eme mondial il y a 1 an et aujourd’hui il est 11 eme mondial je pense que vous n’avez aucune idée de la folie que c’est de faire ça. Donc oui je pense qu’il peut être ce troi­sième homme, est ce que c’est tôt pour le dire peut être, est ce que je m’en fou d’avoir tort ou raison ? Complément. Ça reste du tennis donc on se détend on souffle un coup et on apprécie Rafa retourner comme Djokovic », a écrit l’ac­tuel 409e joueur mondial. 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 17:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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