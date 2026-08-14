Deux jours après avoir déclaré que la grande révélation de la saison, Rafael Jodar, était peut‐être le troisième homme attendu derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le joueur français Laurent Lokoli a persisté et signé en réagissant aux réactions suscitées par cet avis.
Waaaah y en a faut vous calmer hein 😂 on a l’impression qu’on a insulté tout votre arbre généalogique quand je vois vos réponses sur un gamin de 20 ans.— Laurent Lokoli (@laurentlokoli) August 13, 2026
Il était 540 eme mondial il y a 1 an et aujourd’hui il est 11 eme mondial je pense que vous n’avez aucune idée de la folie… https://t.co/CFYeSrbFMH
« Waaaah y en a faut vous calmer hein on a l’impression qu’on a insulté tout votre arbre généalogique quand je vois vos réponses sur un gamin de 20 ans. Il était 540 eme mondial il y a 1 an et aujourd’hui il est 11 eme mondial je pense que vous n’avez aucune idée de la folie que c’est de faire ça. Donc oui je pense qu’il peut être ce troisième homme, est ce que c’est tôt pour le dire peut être, est ce que je m’en fou d’avoir tort ou raison ? Complément. Ça reste du tennis donc on se détend on souffle un coup et on apprécie Rafa retourner comme Djokovic », a écrit l’actuel 409e joueur mondial.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 17:11