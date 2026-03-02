Alors que la situation au Moyen‐Orient est toujours aussi tendue suite à l’intervention militaire des États‐Unis et les ripostes de l’Iran, l’entraîneur français, Jean‐René Lisnard, présent aux Émirats arabes unis pour accompagner deux de ses joueurs, Sasha Gueymard Wayenburg et Thomas Faurel, inscrits sur le Challenger 50 de Fujairah, s’est confié pour nos confrères de L’Équipe.
« On est à 1h15 de Dubai. Le tournoi est suspendu pour l’instant. Ils ne savent pas s’ils vont le maintenir. On ne sait pas trop… Ce matin (dimanche), il y a un drone qui est passé au‐dessus du club. Ce n’est pas le moment le plus serein de notre carrière. Les gamins s’entraînent quand même. La vie est normale »entre guillemets », mais à tout moment… Et puis il y a surtout ce sentiment d’être dans un cul‐de‐sac car tu ne peux pas t’échapper. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 19:46