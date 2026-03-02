Accueil ATP

« Ce matin, il y a un drone qui est passé au‐dessus du club. Ce n’est pas le moment le plus serein de notre carrière », explique Jean‐René Lisnard, présent aux Émirats arabes unis

Alors que la situa­tion au Moyen‐Orient est toujours aussi tendue suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis et les ripostes de l’Iran, l’en­traî­neur fran­çais, Jean‐René Lisnard, présent aux Émirats arabes unis pour accom­pa­gner deux de ses joueurs, Sasha Gueymard Wayenburg et Thomas Faurel, inscrits sur le Challenger 50 de Fujairah, s’est confié pour nos confrères de L’Équipe.

« On est à 1h15 de Dubai. Le tournoi est suspendu pour l’ins­tant. Ils ne savent pas s’ils vont le main­tenir. On ne sait pas trop… Ce matin (dimanche), il y a un drone qui est passé au‐dessus du club. Ce n’est pas le moment le plus serein de notre carrière. Les gamins s’en­traînent quand même. La vie est normale  »entre guille­mets », mais à tout moment… Et puis il y a surtout ce senti­ment d’être dans un cul‐de‐sac car tu ne peux pas t’échapper. »

