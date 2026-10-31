S’il a fina­le­ment été invité pour le grand tableau du Rolex Paris Masters, qui commen­cera ce lundi, Moïse Kouame est toujours engagé sur le Challenger de Brest, où il va affronter le Finlandais Otto Virtanen (121e mondial) en demi‐finales ce samedi.

Dans l’émission « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste a souligné la capa­cité du grand espoir fran­çais à se servir du public pour jouer son meilleur tennis.

📣 « Kouamé est très bon pour aller cher­cher le public. Ce n’est pas encore du Monfils, mais il a un jeu frisson. On ne parle pas d’un jeune qui fait juste le show, on parle d’un gars qui est là pour gagner avec un très bon niveau de jeu. »



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/d13NaICpK4 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 31, 2026

« Kouamé est très bon pour aller cher­cher le public. Ce n’est pas encore du Monfils, mais il a un jeu frisson. On ne parle pas d’un jeune qui fait juste le show, on parle d’un gars qui est là pour gagner avec un très bon niveau de jeu. Ce n’est pas le petit jeune qui va grap­piller deux ou trois par set, et qui fait le show parce qu’il sait qu’il va perdre et c’est plus facile de jouer relâché. Non, non. »