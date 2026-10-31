« Ce n’est pas encore du Monfils, mais Kouame a un jeu frisson. On ne parle pas d’un jeune qui fait juste le show, on parle d’un gars qui est là pour gagner avec un très bon niveau de jeu », souligne Frédéric Verdier
S’il a finalement été invité pour le grand tableau du Rolex Paris Masters, qui commencera ce lundi, Moïse Kouame est toujours engagé sur le Challenger de Brest, où il va affronter le Finlandais Otto Virtanen (121e mondial) en demi‐finales ce samedi.
Dans l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste a souligné la capacité du grand espoir français à se servir du public pour jouer son meilleur tennis.
« Kouamé est très bon pour aller chercher le public. Ce n’est pas encore du Monfils, mais il a un jeu frisson. On ne parle pas d’un jeune qui fait juste le show, on parle d’un gars qui est là pour gagner avec un très bon niveau de jeu. Ce n’est pas le petit jeune qui va grappiller deux ou trois par set, et qui fait le show parce qu’il sait qu’il va perdre et c’est plus facile de jouer relâché. Non, non. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.