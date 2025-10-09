AccueilATP"Ce n'est pas Federer qui a quitté Nike, c'est Nike qui a...
« Ce n’est pas Federer qui a quitté Nike, c’est Nike qui a aban­donné Roger. À ce moment‐là, je suis très en colère : je suis l’agent qui ne réussit pas à renou­veler le contrat du meilleur joueur de l’his­toire », révèle Tony Godsick

Après avoir affirmé que Roger Federer ne faisait pas partie de la géné­ra­tion de Rafael Nadal et Novak Djokovic, lors de son passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, Served with Andy Roddick, Tony Godsick, agent du joueur suisse depuis de nombreuses années, est revenu sur le divorce entre la société améri­caine, Nike, et son joueur, en 2018.

« Je me suis rendu sur le campus de Nike début janvier 2017 pour tenter de décro­cher un nouveau contrat. Roger n’avait pas gagné de Grand Chelem depuis quatre ans. Deux semaines après, il remporte l’Open d’Australie. Je me dis que ça va être facile et pour­tant non. Après, il gagne Wimbledon 2017 et l’Open d’Australie 2018. Mais fina­le­ment, ça ne se fait pas. Il n’a pas quitté Nike mais Nike l’a aban­donné. À ce moment‐là, je suis très en colère : je suis l’agent qui ne réussit pas à renou­veler le contrat du meilleur joueur de l’his­toire du tennis. »

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 19:07

