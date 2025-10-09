Après avoir affirmé que Roger Federer ne faisait pas partie de la génération de Rafael Nadal et Novak Djokovic, lors de son passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, Served with Andy Roddick, Tony Godsick, agent du joueur suisse depuis de nombreuses années, est revenu sur le divorce entre la société américaine, Nike, et son joueur, en 2018.
« Je me suis rendu sur le campus de Nike début janvier 2017 pour tenter de décrocher un nouveau contrat. Roger n’avait pas gagné de Grand Chelem depuis quatre ans. Deux semaines après, il remporte l’Open d’Australie. Je me dis que ça va être facile et pourtant non. Après, il gagne Wimbledon 2017 et l’Open d’Australie 2018. Mais finalement, ça ne se fait pas. Il n’a pas quitté Nike mais Nike l’a abandonné. À ce moment‐là, je suis très en colère : je suis l’agent qui ne réussit pas à renouveler le contrat du meilleur joueur de l’histoire du tennis. »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 19:07