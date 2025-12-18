Alors que la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a provoqué un petit séisme au coeur d’une intersaison particulièrement calme, les différents spécialistes et observateurs tentent de trouver des raisons à cette rupture soudaine.
Et selon notre confrère argentin du média Clay Tenis, Sebastian Fest, qui a par ailleurs révélé « des désaccords importants entre Juan Carlos et le père de Carlos sur la manière de gérer la carrière du joueur », le caractère froid de Ferrero pourrait également être à l’origine de certaines dissensions.
« Alcaraz et Ferrero ont‐ils cessé de s’apprécier, se sont‐ils disputés ? Bien sûr que non, mais Ferrero est un Espagnol différent, un homme d’une sobriété presque scandinave comparé à l’exubérance de la plupart de ses compatriotes. Ce n’est pas un hasard si Ferrero n’a jamais entretenu avec Rafael Nadal plus qu’une relation cordiale. Il est possible de retrouver certaines images, souvenirs et phrases pour mieux comprendre ce qui s’est passé. La sobriété de Ferrero est incompatible avec certains aspects du « showman » qu’est Alcaraz. Ce documentaire Netflix, « A mi manera », dans lequel le joueur expliquait en détail sa philosophie du tennis et de la vie, avec le plaisir comme priorité, aide à comprendre certaines choses. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 14:14