Alors que la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a provoqué un petit séisme au coeur d’une inter­saison parti­cu­liè­re­ment calme, les diffé­rents spécia­listes et obser­va­teurs tentent de trouver des raisons à cette rupture soudaine.

Et selon notre confrère argentin du média Clay Tenis, Sebastian Fest, qui a par ailleurs révélé « des désac­cords impor­tants entre Juan Carlos et le père de Carlos sur la manière de gérer la carrière du joueur », le carac­tère froid de Ferrero pour­rait égale­ment être à l’ori­gine de certaines dissensions.

« Alcaraz et Ferrero ont‐ils cessé de s’ap­pré­cier, se sont‐ils disputés ? Bien sûr que non, mais Ferrero est un Espagnol diffé­rent, un homme d’une sobriété presque scan­di­nave comparé à l’exu­bé­rance de la plupart de ses compa­triotes. Ce n’est pas un hasard si Ferrero n’a jamais entre­tenu avec Rafael Nadal plus qu’une rela­tion cordiale. Il est possible de retrouver certaines images, souve­nirs et phrases pour mieux comprendre ce qui s’est passé. La sobriété de Ferrero est incom­pa­tible avec certains aspects du « showman » qu’est Alcaraz. Ce docu­men­taire Netflix, « A mi manera », dans lequel le joueur expli­quait en détail sa philo­so­phie du tennis et de la vie, avec le plaisir comme prio­rité, aide à comprendre certaines choses. »