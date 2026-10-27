Stan Wawrinka disputant le dernier tournoi de sa carrière cette semaine à Bâle, les hommages pour le Lausannois vont se multiplier dans les prochaines heures.
L’actuelle 74e joueuse mondiale, Viktorija Golubic, a surtout insisté au micro de Tennis365 sur le palmarès légendaire de son compatriote suisse à l’ère du Big 4.
« J’ai appris à mieux le connaître ces dernières années ; évidemment, il est un peu plus âgé, et il était déjà au sommet de sa carrière quand j’étais junior. C’était tout simplement impressionnant de le voir remporter trois tournois du Grand Chelem au sein de la génération de Rafa, Roger, Novak et Andy ; je pense donc que c’est quelque chose d’incroyable qu’il a accompli. J’ai l’impression qu’il lui a été difficile de bénéficier de la même attention en Suisse à cause de Roger, bien sûr, mais c’est un véritable champion, et évidemment, avec son style de jeu, c’était un plaisir de le voir à l’œuvre et d’admirer son esprit combatif. Et le fait d’avoir partagé les Jeux Olympiques avec lui à Paris, c’était plutôt sympa. C’était tout simplement agréable de le découvrir un peu plus sur le plan humain, et c’était intéressant ; j’espère donc qu’il passe une bonne fin d’année, qu’il profite pleinement de tout cela et qu’il réalise quelque chose de beau. »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 13:48