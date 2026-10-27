Stan Wawrinka dispu­tant le dernier tournoi de sa carrière cette semaine à Bâle, les hommages pour le Lausannois vont se multi­plier dans les prochaines heures.

L’actuelle 74e joueuse mondiale, Viktorija Golubic, a surtout insisté au micro de Tennis365 sur le palmarès légen­daire de son compa­triote suisse à l’ère du Big 4.

« J’ai appris à mieux le connaître ces dernières années ; évidem­ment, il est un peu plus âgé, et il était déjà au sommet de sa carrière quand j’étais junior. C’était tout simple­ment impres­sion­nant de le voir remporter trois tour­nois du Grand Chelem au sein de la géné­ra­tion de Rafa, Roger, Novak et Andy ; je pense donc que c’est quelque chose d’incroyable qu’il a accompli. J’ai l’impression qu’il lui a été diffi­cile de béné­fi­cier de la même atten­tion en Suisse à cause de Roger, bien sûr, mais c’est un véri­table cham­pion, et évidem­ment, avec son style de jeu, c’était un plaisir de le voir à l’œuvre et d’admirer son esprit combatif. Et le fait d’avoir partagé les Jeux Olympiques avec lui à Paris, c’était plutôt sympa. C’était tout simple­ment agréable de le décou­vrir un peu plus sur le plan humain, et c’était inté­res­sant ; j’espère donc qu’il passe une bonne fin d’année, qu’il profite plei­ne­ment de tout cela et qu’il réalise quelque chose de beau. »