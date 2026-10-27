Accueil ATP

« Ce qu’a réalisé Stan Wawrinka à l’ère de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, en rempor­tant trois titres du Grand Chelem, c’est tout simple­ment incroyable », salue Viktorija Golubic, 74e mondiale

Par
Baptiste Mulatier
-

Stan Wawrinka dispu­tant le dernier tournoi de sa carrière cette semaine à Bâle, les hommages pour le Lausannois vont se multi­plier dans les prochaines heures. 

L’actuelle 74e joueuse mondiale, Viktorija Golubic, a surtout insisté au micro de Tennis365 sur le palmarès légen­daire de son compa­triote suisse à l’ère du Big 4. 

« J’ai appris à mieux le connaître ces dernières années ; évidem­ment, il est un peu plus âgé, et il était déjà au sommet de sa carrière quand j’étais junior. C’était tout simple­ment impres­sion­nant de le voir remporter trois tour­nois du Grand Chelem au sein de la géné­ra­tion de Rafa, Roger, Novak et Andy ; je pense donc que c’est quelque chose d’incroyable qu’il a accompli. J’ai l’impression qu’il lui a été diffi­cile de béné­fi­cier de la même atten­tion en Suisse à cause de Roger, bien sûr, mais c’est un véri­table cham­pion, et évidem­ment, avec son style de jeu, c’était un plaisir de le voir à l’œuvre et d’admirer son esprit combatif. Et le fait d’avoir partagé les Jeux Olympiques avec lui à Paris, c’était plutôt sympa. C’était tout simple­ment agréable de le décou­vrir un peu plus sur le plan humain, et c’était inté­res­sant ; j’espère donc qu’il passe une bonne fin d’année, qu’il profite plei­ne­ment de tout cela et qu’il réalise quelque chose de beau. »

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 13:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥