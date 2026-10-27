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Ce que Magnus Norman, prochain coach de Sinner, disait en 2024 : « Avec Stan Wawrinka, on a regardé Jannik s’en­traîner et on a un peu rigolé »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est une infor­ma­tion du Times, révélée lundi soir.

Jannik Sinner aurait choisi l’entraîneur emblé­ma­tique de Stan Wawrinka, Magnus Norman, pour remplacer Darren Cahill, qui devrait prendre sa retraite. Le Suédois forme­rait ainsi un duo avec Simone Vagnozzi, dans la conti­nuité de l’organisation mise en place avec l’Australien.

À la suite de cette annonce, une décla­ra­tion de Norman, faite dans le podcast de Tennis Channel en 2024, a refait surface sur les réseaux sociaux.

« C’est incroyable de voir comment il se déplace, comment il couvre le court. À un moment donné pendant l’entraînement, Stan et moi, on s’est regardés et on a un peu rigolé. Stan faisait un super entraî­ne­ment, tu sais, mais il n’arrivait pas à marquer un seul point ! »

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 12:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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