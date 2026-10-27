C’est une infor­ma­tion du Times, révélée lundi soir.

Jannik Sinner aurait choisi l’entraîneur emblé­ma­tique de Stan Wawrinka, Magnus Norman, pour remplacer Darren Cahill, qui devrait prendre sa retraite. Le Suédois forme­rait ainsi un duo avec Simone Vagnozzi, dans la conti­nuité de l’organisation mise en place avec l’Australien.

À la suite de cette annonce, une décla­ra­tion de Norman, faite dans le podcast de Tennis Channel en 2024, a refait surface sur les réseaux sociaux.

Magnus Norman on Jannik Sinner in 2024 : “Incredible how he moves, how he covers the court. I mean at one point during the prac­tice we were looking at each other, me and Stan and sort of a little bit laughing. Stan was doing a great prac­tice, you know, he couldn’t win a point!” pic.twitter.com/J0L7gp5iuN — ⋆sam¹⁶⋆ (@racingstarzz) October 26, 2026

« C’est incroyable de voir comment il se déplace, comment il couvre le court. À un moment donné pendant l’entraînement, Stan et moi, on s’est regardés et on a un peu rigolé. Stan faisait un super entraî­ne­ment, tu sais, mais il n’arrivait pas à marquer un seul point ! »