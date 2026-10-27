C’est une information du Times, révélée lundi soir.
Jannik Sinner aurait choisi l’entraîneur emblématique de Stan Wawrinka, Magnus Norman, pour remplacer Darren Cahill, qui devrait prendre sa retraite. Le Suédois formerait ainsi un duo avec Simone Vagnozzi, dans la continuité de l’organisation mise en place avec l’Australien.
À la suite de cette annonce, une déclaration de Norman, faite dans le podcast de Tennis Channel en 2024, a refait surface sur les réseaux sociaux.
« C’est incroyable de voir comment il se déplace, comment il couvre le court. À un moment donné pendant l’entraînement, Stan et moi, on s’est regardés et on a un peu rigolé. Stan faisait un super entraînement, tu sais, mais il n’arrivait pas à marquer un seul point ! »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 12:44