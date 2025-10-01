Revenu à 590 points de Carlos Alcaraz suite à son sacre sur l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner va devoir cravacher s’il veut récupérer la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz.
En effet, suite au forfait de l’Espagnol pour le Masters 1000 de Shanghai, l’Italien remontera sur le trône de l’ATP s’il remporte le tournoi en Chine et l’ATP 500 de Vienne.
Mais même s’il y parvient, Jannik recédera automatiquement la place à Carlos alors que les 1500 points de sa victoire sur le Masters de Turin s’annuleront après le Masters 1000 de Paris.
Sinner can return to world #1 in October 27th if he wins Beijing, Shanghai and Vienna.— José Morgado (@josemorgado) September 30, 2025
Then he would still lose it after one week, as the 2024 ATP Finals points (1500 vs. Alcaraz’s 200) drop after Paris (where he can earn maximum 1000).
Il faudrait donc un miracle pour que Sinner soit numéro 1 mondial en fin de saison d’autant que son grand rival ne défendra que 200 sur le fameux tournoi des maîtres.
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 15:18