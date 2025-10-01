Revenu à 590 points de Carlos Alcaraz suite à son sacre sur l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner va devoir crava­cher s’il veut récu­pérer la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz.

En effet, suite au forfait de l’Espagnol pour le Masters 1000 de Shanghai, l’Italien remon­tera sur le trône de l’ATP s’il remporte le tournoi en Chine et l’ATP 500 de Vienne.

Mais même s’il y parvient, Jannik recé­dera auto­ma­ti­que­ment la place à Carlos alors que les 1500 points de sa victoire sur le Masters de Turin s’an­nu­le­ront après le Masters 1000 de Paris.

Sinner can return to world #1 in October 27th if he wins Beijing, Shanghai and Vienna.



Then he would still lose it after one week, as the 2024 ATP Finals points (1500 vs. Alcaraz’s 200) drop after Paris (where he can earn maximum 1000). — José Morgado (@josemorgado) September 30, 2025

Il faudrait donc un miracle pour que Sinner soit numéro 1 mondial en fin de saison d’au­tant que son grand rival ne défendra que 200 sur le fameux tournoi des maîtres.