AccueilATPCe que Sinner doit faire pour récupérer la place de numéro 1...
ATP

Ce que Sinner doit faire pour récu­pérer la place de numéro 1 mondial à Alcaraz

Thomas S
Par Thomas S

-

26

Revenu à 590 points de Carlos Alcaraz suite à son sacre sur l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner va devoir crava­cher s’il veut récu­pérer la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz.

En effet, suite au forfait de l’Espagnol pour le Masters 1000 de Shanghai, l’Italien remon­tera sur le trône de l’ATP s’il remporte le tournoi en Chine et l’ATP 500 de Vienne. 

Mais même s’il y parvient, Jannik recé­dera auto­ma­ti­que­ment la place à Carlos alors que les 1500 points de sa victoire sur le Masters de Turin s’an­nu­le­ront après le Masters 1000 de Paris. 

Il faudrait donc un miracle pour que Sinner soit numéro 1 mondial en fin de saison d’au­tant que son grand rival ne défendra que 200 sur le fameux tournoi des maîtres. 

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 15:18

Article précédent
La magni­fique réac­tion de Novak Djokovic à la future retraite de Gaël Monfils : « Tu es être humain extra­or­di­naire et l’un des meilleurs athlètes que j’ai jamais vus, tous sports confondus »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.