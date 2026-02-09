Devenu à 22 ans le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait la tournée des médias, et a notamment accordé une interview au média madrilène AS.
Titré pour son premier tournoi depuis sa séparation avec Juan Carlos Ferrero, le numéro 1 mondial a vu celui qui est désormais son entraîneur principal, Samuel Lopez, récupérer le trophée du meilleur coach lors de la cérémonie de remise des prix. Et il a beaucoup apprécié ce moment.
Question : « L’image de Samuel López avec son trophée personnel était très belle. C’était un plaisir à voir. Qu’avez‐vous ressenti quand vous l’avez vu se lever et prendre son trophée ? »
Alcaraz : « Le tournoi est très bien organisé à cet égard. Je ne le savais pas, c’était ma première cérémonie de remise des trophées en Australie et je ne savais pas que cela se faisait. Je trouve que c’est une excellente initiative, car cela permet de reconnaître le travail de l’entraîneur du champion ; ce n’est pas seulement le travail du joueur. C’est très beau, et quand je l’ai vu là, j’étais très heureux parce que je sais que Samuel a travaillé toute sa vie pour ce moment. Pour moi, c’est l’un des meilleurs entraîneurs, sinon le meilleur, que l’on puisse avoir aujourd’hui sur un court de tennis. Pour moi, ce fut un moment magique et très spécial : le serrer dans mes bras après le dernier point et le voir là, avec tout le monde reconnaissant ce qu’il mérite. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 08:47