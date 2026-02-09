Devenu à 22 ans le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait la tournée des médias, et a notam­ment accordé une inter­view au média madri­lène AS.

Titré pour son premier tournoi depuis sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, le numéro 1 mondial a vu celui qui est désor­mais son entraî­neur prin­cipal, Samuel Lopez, récu­pérer le trophée du meilleur coach lors de la céré­monie de remise des prix. Et il a beau­coup apprécié ce moment.

Question : « L’image de Samuel López avec son trophée personnel était très belle. C’était un plaisir à voir. Qu’avez‐vous ressenti quand vous l’avez vu se lever et prendre son trophée ? »

Alcaraz : « Le tournoi est très bien orga­nisé à cet égard. Je ne le savais pas, c’était ma première céré­monie de remise des trophées en Australie et je ne savais pas que cela se faisait. Je trouve que c’est une excel­lente initia­tive, car cela permet de recon­naître le travail de l’en­traî­neur du cham­pion ; ce n’est pas seule­ment le travail du joueur. C’est très beau, et quand je l’ai vu là, j’étais très heureux parce que je sais que Samuel a travaillé toute sa vie pour ce moment. Pour moi, c’est l’un des meilleurs entraî­neurs, sinon le meilleur, que l’on puisse avoir aujourd’hui sur un court de tennis. Pour moi, ce fut un moment magique et très spécial : le serrer dans mes bras après le dernier point et le voir là, avec tout le monde recon­nais­sant ce qu’il mérite. »