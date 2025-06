Pas de surprise pour Arthur Fils.

Blessé au dos et contraint au forfait avant son match du troi­sième tour à Roland‐Garros contre Andrey Rublev, le numéro 1 fran­çais a égale­ment dû déclarer se retirer de Wimbledon, qui aura lieu du 29 juin au 13 juillet.

Et il s’agit forcé­ment d’un coup dur pour le 15e joueur mondial qui avait atteint les huitièmes de finale l’an dernier à Londres, où il avait été battu par Alex de Minaur.

Wimbledon update :

OUT : Fils

IN : Fognini

Next : Moller