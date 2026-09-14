Ce lundi 14 septembre 2026 marque peut‐être la fin d’une époque dans l’ère du tennis moderne.
Alors que Roger Federer et Rafael Nadal ont pris leur retraite, le dernier survivant du Big 3, Novak Djokovic, continuait à perpétuer l’héritage de ce trio magique avec sa place parmi le Top 10, considéré comme l’élite du tennis mondial.
Mais deux semaines après son élimination dès le premier tour de l’US Open, ce qui ne lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006, le couperet est tombé pour le Serbe : il a en effet quitté le Top 10 mondial pour la première fois depuis le 9 juillet 2018.
Et ce n’est pas une surprise étant donné le peu de tournois disputés par le Serbe, qui comptait quasiment uniquement sur ses prestations en Grand Chelem pour gagner des points.
🇷🇸 Novak Djokovic is out of the Top 10 for the first time since July 9, 2018.— TennisMyLife (@TennisMyLife68) September 14, 2026
He was just 9 weeks away from completing the ATP Rankings “Magic Circle” ⭕
…there’s still time to come back and finish the job pic.twitter.com/Z0tghKMAcO
Désormais classé 12e au classement ATP, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem peut espérer grappiller quelques points d’ici la fin de saison, à condition évidemment de jouer, ce qui devrait être le cas du 30 septembre au 6 octobre, à l’occasion de l’ATP 500 de Pékin où il est inscrit aux côtés notamment du tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 17:17