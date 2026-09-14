Ce lundi 14 septembre 2026 marque peut‐être la fin d’une époque dans l’ère du tennis moderne.

Alors que Roger Federer et Rafael Nadal ont pris leur retraite, le dernier survi­vant du Big 3, Novak Djokovic, conti­nuait à perpé­tuer l’hé­ri­tage de ce trio magique avec sa place parmi le Top 10, consi­déré comme l’élite du tennis mondial.

Mais deux semaines après son élimi­na­tion dès le premier tour de l’US Open, ce qui ne lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006, le couperet est tombé pour le Serbe : il a en effet quitté le Top 10 mondial pour la première fois depuis le 9 juillet 2018.

Et ce n’est pas une surprise étant donné le peu de tour­nois disputés par le Serbe, qui comp­tait quasi­ment unique­ment sur ses pres­ta­tions en Grand Chelem pour gagner des points.

🇷🇸 Novak Djokovic is out of the Top 10 for the first time since July 9, 2018.



He was just 9 weeks away from comple­ting the ATP Rankings “Magic Circle” ⭕



…there’s still time to come back and finish the job pic.twitter.com/Z0tghKMAcO — TennisMyLife (@TennisMyLife68) September 14, 2026

Désormais classé 12e au clas­se­ment ATP, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem peut espérer grap­piller quelques points d’ici la fin de saison, à condi­tion évidem­ment de jouer, ce qui devrait être le cas du 30 septembre au 6 octobre, à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Pékin où il est inscrit aux côtés notam­ment du tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner.