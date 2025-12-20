AccueilATP"Ce qui s'est passé entre Ferrero et Alcaraz est très simple. Alors...
« Ce qui s’est passé entre Ferrero et Alcaraz est très simple. Alors que le contrat de Juan Carlos s’est terminé fin novembre, ils ont attendu jusqu’au 13 décembre pour en présenter un nouveau. Juan Carlos ne l’a pas accepté, et ils n’ont voulu apporter aucune modi­fi­ca­tion », dévoile une source proche du dossier

Alors que l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a provoqué une vraie onde de choc dans le monde du tennis et que les raisons restent encore incer­taines, certains jour­na­listes tentent de décou­vrir la vérité.

Et selon nos confères de Clay, qui ont pu contacter une source proche de l’en­traî­neur espa­gnol, le clan du numéro 1 mondial aurait tout fait pour pousser Ferrero dehors. 

« Ce qui s’est passé est très simple. Le contrat était annuel. Le contrat de 2025 a pris fin à la fin du mois de novembre, et ils ont attendu jusqu’au samedi 13 de ce mois pour en présenter un nouveau et jusqu’au lundi 15 à la première heure pour le signer. Juan Carlos ne l’a pas accepté, et ils n’ont voulu apporter aucun modification. »

