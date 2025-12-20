Alors que l’annonce de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a provoqué une vraie onde de choc dans le monde du tennis et que les raisons restent encore incertaines, certains journalistes tentent de découvrir la vérité.
Et selon nos confères de Clay, qui ont pu contacter une source proche de l’entraîneur espagnol, le clan du numéro 1 mondial aurait tout fait pour pousser Ferrero dehors.
« Ce qui s’est passé est très simple. Le contrat était annuel. Le contrat de 2025 a pris fin à la fin du mois de novembre, et ils ont attendu jusqu’au samedi 13 de ce mois pour en présenter un nouveau et jusqu’au lundi 15 à la première heure pour le signer. Juan Carlos ne l’a pas accepté, et ils n’ont voulu apporter aucun modification. »
