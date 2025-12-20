Alors que l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a provoqué une vraie onde de choc dans le monde du tennis et que les raisons restent encore incer­taines, certains jour­na­listes tentent de décou­vrir la vérité.

Et selon nos confères de Clay, qui ont pu contacter une source proche de l’en­traî­neur espa­gnol, le clan du numéro 1 mondial aurait tout fait pour pousser Ferrero dehors.

« Ce qui s’est passé est très simple. Le contrat était annuel. Le contrat de 2025 a pris fin à la fin du mois de novembre, et ils ont attendu jusqu’au samedi 13 de ce mois pour en présenter un nouveau et jusqu’au lundi 15 à la première heure pour le signer. Juan Carlos ne l’a pas accepté, et ils n’ont voulu apporter aucun modification. »