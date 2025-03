Lors de la dernière émis­sion de « Sans Filet » sur Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin s’est montré plutôt pessi­miste pour Stefanos Tsitsipas malgré le retour en forme de ce dernier avec son chan­ge­ment de raquette et son titre à Dubaï.

🎾« On sait que Tsitsipas va en chier avec son revers. C’est l’his­toire de Federer contre Nadal. C’est un joueur extra­or­di­naire, personne n’est surpris. Mais ce qu’on attend de lui, c’est pas Dubaï, c’est de remporter un GC. Et je ne le vois pas y arriver. »



« Tout le monde sait qu’avec son revers, il va en chier jusqu’à la fin de sa carrière. Il ne va pas passer à un revers à deux mains, c’est impos­sible. Donc comment faire ? C’est exac­te­ment l’his­toire de Federer contre Nadal. ‘Change ton cordage, enlève des cordes, rajoute des cordes, arrête de lifter, prend la balle plus tôt, raccourcis les échanges’… C’est un travail de chaque jour. À un moment, tu te dis que tu as réussi à le faire. Ok, Indian Wells arrive. Et là tu te cognes tous les meilleurs. Il est là, il est 9e, il nous a montré qu’il était capable de jouer au tennis, ça ne me surprend pas. C’est un joueur extra­or­di­naire, personne n’est surpris. Ce n’est pas nouveau. Mais main­te­nant, ce qu’on attend de lui, ce n’est pas qu’il gagne Dubaï, ou Monte‐Carlo car il l’a déjà fait, c’est de remporter un Grand Chelem. Et je ne le vois pas comment il peut y arriver. »