Un mois après la sépa­ra­tion inat­tendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, les rumeurs vont bon train au sujet du futur projet de l’en­traî­neur espa­gnol, qui va malgré tout prendre quelques semaines afin de se remettre de cette sépa­ra­tion brutale.

Alors que l’idée d’une poten­tielle asso­cia­tion entre Ferrero et le grand rival de Carlitos, Jannik Sinner, est arrivée aux oreilles d’Alex Corretja, ce dernier, consul­tant pour Eurosport, a estimé que cela avait fina­le­ment du sens.

« Ce serait bizarre, mais ça pour­rait être une bonne asso­cia­tion. Juan Carlos est très métho­dique dans son travail. Il aime faire les choses correc­te­ment. Il a besoin de tout contrôler. Il me semble que Jannik a une approche simi­laire, donc ça pour­rait fonc­tionner, mais pas pour le moment. Il faut laisser un peu de temps à chacun d’eux. »