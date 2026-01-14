Un mois après la séparation inattendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, les rumeurs vont bon train au sujet du futur projet de l’entraîneur espagnol, qui va malgré tout prendre quelques semaines afin de se remettre de cette séparation brutale.
Alors que l’idée d’une potentielle association entre Ferrero et le grand rival de Carlitos, Jannik Sinner, est arrivée aux oreilles d’Alex Corretja, ce dernier, consultant pour Eurosport, a estimé que cela avait finalement du sens.
« Ce serait bizarre, mais ça pourrait être une bonne association. Juan Carlos est très méthodique dans son travail. Il aime faire les choses correctement. Il a besoin de tout contrôler. Il me semble que Jannik a une approche similaire, donc ça pourrait fonctionner, mais pas pour le moment. Il faut laisser un peu de temps à chacun d’eux. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 15:15