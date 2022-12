Interrogé par La Gazzetta dello Sport, le joueur italien qui s’est entrainé récem­ment avec le numéro 1 mondial a bien voulu donner son analyse au sujet du poten­tiel d’Alcaraz.

« Par rapport à il y a un an, il est beau­coup plus puis­sant et on voit qu’il travaille sur les points pour obtenir rapi­de­ment un point gagnant avec son coup droit. Malgré tout, Alcaraz me fait quand même pensé à Nadal. Il est peu probable qu’il descende dans le clas­se­ment. Ce sera une saison d’adap­ta­tion pour lui, mais il restera sûre­ment au sommet car il est si compé­tent avec son esprit et son corps »