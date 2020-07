Marco Cecchinato a donné une interview à La Republicca dans laquelle il revient sur son parcours à Roland Garros en 2018, où il avait atteint les demi-finales en éliminant notamment Novak Djokovic. « Les gens ont beaucoup parlé de mon parcours à Paris. Beaucoup de personnes ont dit que ce que j’ai réalisé était un exploit aléatoire. Honnêtement, je n’aime pas qu’ils disent ce genre de choses. J’ai travaillé dur pour faire du bon travail à Paris et avant ce tournoi, j’avais déjà gagné un tournoi ATP et après cela, j’en ai gagné deux autres. Je ne pense pas que mes bons résultats sur le circuit soient dus à la chance. »

Après ce tournoi, l’Italien avait eu un peu plus de mal à confirmer : « Peut-être que j’ai manqué d’un peu plus de courage à certains moments. J’ai reçu beaucoup de critiques ces deux dernières années, mais je m’en fiche. Maintenant, je suis vraiment impatient de continuer à m’améliorer et de ne pas me contenter d’une position intermédiaire au classement. Je sais que j’ai le niveau pour être en bonne position dans le classement, mais je dois être plus régulier et plus fort dans les tournois importants. »