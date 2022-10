A Anvers, comme ailleurs, les juges de ligne ont disparu. Cédric Hamiet, revient sur cette déci­sion qui change la donne notam­ment au niveau de l’ap­pren­tis­sage pour devenir arbitre de chaise.

« Pour le tournoi, et pour les joueurs, pas de problèmes, c’est une bonne chose. On passe à 100% de réus­site dans les juge­ments, et c’est rassu­rant pour eux. En revanche, on peut se poser des ques­tions, à propos de l’avenir de l’ar­bi­trage. Tous ceux qui sont sur les chaises main­te­nant, y compris les meilleurs arbitres du monde, ont commencé par être juges de lignes. Ils n’au­ront plus ce vécu, on perd un échelon dans l’ap­pren­tis­sage de la fonc­tion »