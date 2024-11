Si Ugo Humbert occupe désor­mais le 13e rang mondial, après sa finale à Bercy, Arthur Fils est lui déjà 20e mondial grâce notam­ment à sa fin de saison très inté­res­sante. Cédric Pioline, direc­teur du Masters 1000 pari­sien, a évoqué pour Eurosport saine la concur­rence entre les deux compatriotes.

« Ugo est légè­re­ment plus âgé (Humbert a 26 ans, Mpetshi Perricard 21 et Fils 20), ils ne sont pas loin les uns des autres en termes de clas­se­ment, mais ce que je trouve vrai­ment très inté­res­sant, c’est qu’ils ont tous les trois des jeux très diffé­rents, et des person­na­lités très diffé­rentes. Ugo a pu être un peu piqué de voir Arthur le titiller au clas­se­ment cette saison. »