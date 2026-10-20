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Cédric Pioline, direc­teur du Masters 1000 de Paris, sur Gaël Monfils : « Pour l’ins­tant, on n’a pas de nouvelles plus que ça et on respecte son moment de vie qui est difficile »

Par
Thomas S
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La fête n’aura fina­le­ment pas lieu, en tout cas pas sur le court.

Alors qu’il devait faire ses grands adieux au tennis à l’oc­ca­sion du Rolex Paris Masters devant le public fran­çais, Gaël Monfils a fina­le­ment décidé de prendre une retraite anti­cipée suite à la déci­sion de sa femme, Elina Svitolina, de demander le divorce. 

Interrogé à ce sujet par l’AFP, Cédric Pioline, direc­teur du Masters 1000 pari­sien, n’a néan­moins pas voulu fermer défi­ni­ti­ve­ment la porte sur une éven­tuelle appa­ri­tion du local de 40 ans. 

« Pour l’ins­tant, on n’a pas de nouvelles plus que ça et on respecte son moment de vie qui est diffi­cile. On a encore un petit peu de temps, même si le tournoi va bientôt commencer. On a acté qu’il était devenu retraité. On s’adap­tera à partir du moment où il y a un contact qui arrive », a déclaré l’an­cien 5e joueur mondial. 

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 18:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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