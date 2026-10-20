La fête n’aura finalement pas lieu, en tout cas pas sur le court.
Alors qu’il devait faire ses grands adieux au tennis à l’occasion du Rolex Paris Masters devant le public français, Gaël Monfils a finalement décidé de prendre une retraite anticipée suite à la décision de sa femme, Elina Svitolina, de demander le divorce.
Interrogé à ce sujet par l’AFP, Cédric Pioline, directeur du Masters 1000 parisien, n’a néanmoins pas voulu fermer définitivement la porte sur une éventuelle apparition du local de 40 ans.
« Pour l’instant, on n’a pas de nouvelles plus que ça et on respecte son moment de vie qui est difficile. On a encore un petit peu de temps, même si le tournoi va bientôt commencer. On a acté qu’il était devenu retraité. On s’adaptera à partir du moment où il y a un contact qui arrive », a déclaré l’ancien 5e joueur mondial.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 18:37