La fête n’aura fina­le­ment pas lieu, en tout cas pas sur le court.

Alors qu’il devait faire ses grands adieux au tennis à l’oc­ca­sion du Rolex Paris Masters devant le public fran­çais, Gaël Monfils a fina­le­ment décidé de prendre une retraite anti­cipée suite à la déci­sion de sa femme, Elina Svitolina, de demander le divorce.

Interrogé à ce sujet par l’AFP, Cédric Pioline, direc­teur du Masters 1000 pari­sien, n’a néan­moins pas voulu fermer défi­ni­ti­ve­ment la porte sur une éven­tuelle appa­ri­tion du local de 40 ans.

« Pour l’ins­tant, on n’a pas de nouvelles plus que ça et on respecte son moment de vie qui est diffi­cile. On a encore un petit peu de temps, même si le tournoi va bientôt commencer. On a acté qu’il était devenu retraité. On s’adap­tera à partir du moment où il y a un contact qui arrive », a déclaré l’an­cien 5e joueur mondial.