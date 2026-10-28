Le Rolex Paris Masters se dérou­lera la semaine prochaine à la Paris La Défense Arena, pour une édition qui s’annonce parti­cu­lière, marquée notam­ment par le retour de Novak Djokovic et l’hommage qui sera rendu à Gaël Monfils, comme l’a annoncé le Français en direct sur les réseaux sociaux.

Interrogé à ce sujet dans l’émission Retour Gagnant sur Eurosport, le direc­teur du tournoi, Cédric Pioline, est revenu sur ses échanges avec « La Monf » et sur la volonté des orga­ni­sa­teurs de s’adapter à sa situa­tion afin de lui offrir une céré­monie à la hauteur de son immense carrière.

« Nous sommes ravis qu’il soit présent et qu’il ait cette possi­bi­lité de dire au revoir à son public. Il béné­ficie d’une cote d’amour unique. C’est un garçon plus qu’attachant.À titre personnel, la période qu’il traverse avec cette sépa­ra­tion est quelque chose de diffi­cile. Nous sommes au service de Gaël pour l’accompagner et le soutenir dans cette épreuve. Il traverse deux moments impor­tants de sa vie, avec la fin de son histoire et sa retraite spor­tive, qui repré­sente une forme de « petite mort ». Écoute Gaël, la déci­sion t’appartient, mais c’est ton moment. C’est une occa­sion unique. Si tu ne le fais pas main­te­nant, le prochain grand rendez‐vous en France sera Roland‐Garros, et il y a déjà fait ses adieux. Revenir six mois après, ce n’est plus pareil » a déclaré Cédric Pioline.

Un hommage qui promet d’être chargé en émotion pour l’un des joueurs fran­çais les plus appré­ciés du public, après plus de deux décen­nies passées sur le circuit professionnel.