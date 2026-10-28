Le Rolex Paris Masters se déroulera la semaine prochaine à la Paris La Défense Arena, pour une édition qui s’annonce particulière, marquée notamment par le retour de Novak Djokovic et l’hommage qui sera rendu à Gaël Monfils, comme l’a annoncé le Français en direct sur les réseaux sociaux.
Interrogé à ce sujet dans l’émission Retour Gagnant sur Eurosport, le directeur du tournoi, Cédric Pioline, est revenu sur ses échanges avec « La Monf » et sur la volonté des organisateurs de s’adapter à sa situation afin de lui offrir une cérémonie à la hauteur de son immense carrière.
« Nous sommes ravis qu’il soit présent et qu’il ait cette possibilité de dire au revoir à son public. Il bénéficie d’une cote d’amour unique. C’est un garçon plus qu’attachant.À titre personnel, la période qu’il traverse avec cette séparation est quelque chose de difficile. Nous sommes au service de Gaël pour l’accompagner et le soutenir dans cette épreuve. Il traverse deux moments importants de sa vie, avec la fin de son histoire et sa retraite sportive, qui représente une forme de « petite mort ». Écoute Gaël, la décision t’appartient, mais c’est ton moment. C’est une occasion unique. Si tu ne le fais pas maintenant, le prochain grand rendez‐vous en France sera Roland‐Garros, et il y a déjà fait ses adieux. Revenir six mois après, ce n’est plus pareil » a déclaré Cédric Pioline.
Un hommage qui promet d’être chargé en émotion pour l’un des joueurs français les plus appréciés du public, après plus de deux décennies passées sur le circuit professionnel.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 16:55