Quelques jours après avoir révélé que Rafael Nadal n’avait fait aucune demande d’in­vi­ta­tion pour venir jouer sur le Masters 1000 de Paris qui débute ce lundi 28 octobre, le direc­teur du tournoi, Cédric Pioline, a estimé que le cham­pion espa­gnol devrait seule­ment s’ali­gner en double à l’oc­ca­sion de ses grands adieux lors des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre).

« Il est diffi­cile de savoir s’il se sent bien et s’il pense pouvoir apporter quelque chose. D’après ce que je sais de lui, je pense qu’il jouera seule­ment le double pour faire ses adieux et ne pas compro­mettre le résultat de l’équipe pour son besoin personnel de dire au revoir. Il y a une forme de risque (de ne pas jouer avant) mais il se connaît bien, il a toute une équipe et je pense que c’est clair dans sa tête. Moins on joue, moins on a de rythme. Moins on a de rythme, moins on a confiance. Ce qui est sûr, c’est qu’avec toutes ses bles­sures en deux ans, d’autres auraient jeté l’éponge plus tôt. Il faut recon­naître qu’il a tenu bon et qu’il a choisi quand et où arrêter. C’est ines­ti­mable », a déclaré le Français chez nos confrères de Tennis Majors.