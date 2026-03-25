Carlos Alcaraz connaît le revers de la médaille lorsqu’on est numéro 1 mondial, l’un des deux meilleurs joueurs du monde et déjà l’une des légendes du jeu : on ne lui laissera rien passer.
Battu deux fois en peu de temps, en finale du Masters 1000 d’Indian Wells et au troisième tour à Miami, l’Espagnol est victime d’une remise en question de la part de certains « fans » et « observateurs » du circuit qui estiment injustement qu’il est un joueur irrégulier.
Notre confrère espagnol, José Moron, a donc tenu à remettre les points sur les i via un message publié sur son compte Twitter. Et il est on ne peut plus clair.
Llevo dos días leyendo que si Alcaraz es muy irregular, que si puede perder contra cualquiera… las PAMPLINAS de siempre por un par de derrotas.— José Morón (@jmgmoron) March 24, 2026
¿Irregular ?
En los últimos 12 meses, Carlitos ha hecho esto :
Montecarlo : 🏆
Barcelona : Final
Roma : 🏆
Roland Garros : 🏆
Queen’s : 🏆… https://t.co/BXAFtrCxKQ pic.twitter.com/v1maBLhjKs
« Ça fait deux jours que je lis que Alcaraz est très irrégulier, qu’il peut perdre contre n’importe qui… les mêmes vieilles conneries à cause de quelques défaites.
Irrégulier ?
Au cours des 12 derniers mois, Carlitos a réalisé ce qui suit :
Monte‐Carlo : 🏆
Barcelone : Finale
Rome : 🏆
Roland‐Garros : 🏆
Queen’s : 🏆
Wimbledon : Finale
Cincinnati : 🏆
US Open : 🏆
Tokyo : 🏆
Paris : 2e tour
Finales ATP : finale
Australie : 🏆
Doha : 🏆
Indian Wells : demi‐finale
Miami : 3e tour
72 victoires en 78 matchs. Un taux de victoire de 92,3 %.
Est‐ce cela, être irrégulier ? Alors, qu’en est‐il des autres ? Mais il a remporté trois des quatre derniers Grands Chelems ! Comme le dit Rafa, ne disons pas de bêtises à cause de deux défaites. Tout le monde a le droit de se sentir fatigué ou en moins bonne forme à un moment donné. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains. Certains voient deux défaites et ont l’impression qu’il n’a remporté aucun titre depuis quatre ans. »
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 17:07