Carlos Alcaraz connaît le revers de la médaille lors­qu’on est numéro 1 mondial, l’un des deux meilleurs joueurs du monde et déjà l’une des légendes du jeu : on ne lui lais­sera rien passer.

Battu deux fois en peu de temps, en finale du Masters 1000 d’Indian Wells et au troi­sième tour à Miami, l’Espagnol est victime d’une remise en ques­tion de la part de certains « fans » et « obser­va­teurs » du circuit qui estiment injus­te­ment qu’il est un joueur irrégulier.

Notre confrère espa­gnol, José Moron, a donc tenu à remettre les points sur les i via un message publié sur son compte Twitter. Et il est on ne peut plus clair.

Llevo dos días leyendo que si Alcaraz es muy irre­gular, que si puede perder contra cual­quiera… las PAMPLINAS de siempre por un par de derrotas.



¿Irregular ?



En los últimos 12 meses, Carlitos ha hecho esto :



Montecarlo : 🏆

Barcelona : Final

Roma : 🏆

Roland Garros : 🏆

Queen’s : 🏆… https://t.co/BXAFtrCxKQ pic.twitter.com/v1maBLhjKs — José Morón (@jmgmoron) March 24, 2026

« Ça fait deux jours que je lis que Alcaraz est très irré­gu­lier, qu’il peut perdre contre n’im­porte qui… les mêmes vieilles conne­ries à cause de quelques défaites.

Irrégulier ?

Au cours des 12 derniers mois, Carlitos a réalisé ce qui suit :

Monte‐Carlo : 🏆

Barcelone : Finale

Rome : 🏆

Roland‐Garros : 🏆

Queen’s : 🏆

Wimbledon : Finale

Cincinnati : 🏆

US Open : 🏆

Tokyo : 🏆

Paris : 2e tour

Finales ATP : finale

Australie : 🏆

Doha : 🏆

Indian Wells : demi‐finale

Miami : 3e tour

72 victoires en 78 matchs. Un taux de victoire de 92,3 %.

Est‐ce cela, être irré­gu­lier ? Alors, qu’en est‐il des autres ? Mais il a remporté trois des quatre derniers Grands Chelems ! Comme le dit Rafa, ne disons pas de bêtises à cause de deux défaites. Tout le monde a le droit de se sentir fatigué ou en moins bonne forme à un moment donné. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains. Certains voient deux défaites et ont l’im­pres­sion qu’il n’a remporté aucun titre depuis quatre ans. »