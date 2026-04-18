Et si le tennis fran­çais tenait en Arthur Fils le succes­seur tant attendu de Yannick Noah ?

C’est la ques­tion à laquelle les chro­ni­queurs de l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sport ont tenté de répondre.

Si Alizé Cornet a fait part de son enthou­siasme à ce sujet, Simon Dutin a tenu à tempérer ses ardeurs avec une bonne dose de mauvaise foi.

🎾 @simon_dutin y va tête baissée face au reste du plateau sur Arthur Fils : « Ce n’est pas que j’ai peur d’être déçu, c’est que j’en ai marre d’être déçu ! Il manque du gras pour parler d’un ‘phéno­mène’. Sur Roland, je ne discute pas avant les quarts ! » #RMCLive pic.twitter.com/Vg77TFIKhc — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) April 18, 2026

« Ce n’est pas parce que tu as envie de gagner que tu gagnes dans le sport. Je force un petit peu le trait mais je ne suis pas ennemi des intérêt du tennis fran­çais, je roule dans le trains des joueurs et des joueuses du tennis fran­çais et je me réjouis de leurs succès. Ils sont simple­ment trop rares à mes yeux. Je suis trop souvent déçu car on met la charrue avant les boeufs. Cela fait trois ans qu’on nous explique qu’Arthur Fils est un phéno­mène mais il se blesse parfois en ouvrant le placard de sa cuisine donc ça me dérange un peu lors­qu’on a un jeu aussi physique. Ce n’est pas que j’ai peur d’être déçu, c’est que j’en ai marre d’être déçu. Quand tu regardes le palmarès d’Arthur Fils, c’est d’avoir failli battre Alcaraz à Monte‐Carlo en 2025. C’est la plus belle ligne de son palmarès. Je suis en colère contre notre corpo­ra­tion qui n’a rien à se mettre sous la dent. Il manque du gras pour parler d’un phéno­mène. Sur Roland, je ne discute pas avant les quarts ! »