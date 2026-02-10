Devenu en quelques semaines, le grand espoir du tennis tricolore, tout s’agite maintenant autour de Moïse et la Fédération Française a bien l’intention de tout mettre en place pour que le projet prenne de l’ampleur.
Le premier acte a été de valider la position de Richard Gasquet. Pour le moment, c’est Laurent Raymond, connu de tous pour son grand professionnalisme qui complète le dispositif. Il est d’ailleurs présent à Pau sur le challenger organisé par Jérémy Chardy.
Cependant, après l’annonce de Giovanni Mpteshi Perrcard de se séparer d’Emmanuel Planque, il se dit que la mission de Laurent Raymond est ponctuelle et que c’est sûrement Emmanuel qui pourrait donc compléter à l’année le team avec Richie comme mentor.
Publié le mardi 10 février 2026 à 10:26