Devenu en quelques semaines, le grand espoir du tennis trico­lore, tout s’agite main­te­nant autour de Moïse et la Fédération Française a bien l’in­ten­tion de tout mettre en place pour que le projet prenne de l’ampleur.

Le premier acte a été de validé avec la posi­tion de Richard Gasquet. Pour le moment, c’est Laurent Raymond, connu de tous pour son grand profes­sion­na­lisme qui complète le dispo­sitif. Il est d’ailleurs présent à Pau sur le chal­lenger orga­nisé par Jérémy Chardy.

Cependant, après l’an­nonce de Giovanni Mpteshi Perrcard de se séparer d’Emmanuel Planque, il se dit que la mission de Laurent Raymond est ponc­tuelle et que c’est sûre­ment Emmanuel qui pour­rait donc compléter à l’année le team avec Richie comme mentor.