Dernièrement, Novak Djokovic a rencontré le Premier ministre grec et, visi­ble­ment, le thème prin­cipal abordé lors de ce rendez‐vous était le démé­na­ge­ment de Novak et de sa famille en Grèce et plus parti­cu­liè­re­ment à Athènes, la capi­tale du pays.

Novak and Jelena had dinner with the Greek Prime Minister, Mr Mitsotakis, last night, 13.06.25.

They spent a day checking English speaking schools for Tara and Stefan in Kifisia, Athens…

On sait que depuis qu’il soutient le mouve­ment étudiant en Serbie, Novak subit une vraie censure de la part du pouvoir en place dans son pays. Il ne serait donc pas tota­le­ment illo­gique de le voir quitter la Serbie pour rejoindre une région où tout serait plus calme pour lui et sa famille.