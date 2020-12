Après l’annonce de son succès pour le Stefan Edberg Sportsmanship Award, Rafael Nadal a subi quelques petites attaques sur les réseaux sociaux. Certains considèrent que l’Espagnol ne remplit pas tous les critères. Leur grief principal concerne le temps qu’il met pour servir qui est trop long et donc jugé comme anti-sportif.

Dernièrement, Rafa s’était expliqué à ce sujet, comme s’il avait anticipé finalement ces commentaires : « Je ne ferai jamais rien pour ennuyer ou tromper mon adversaire. Oui, c’est vrai que j’ai ce tic avec mon short depuis le début de ma carrière, il n’y a pas de remède. Le reste des choses que j’ai incorporées sont là parce que c’est de cette façon que je parviens à rester concentré. C’est vrai que je peux mettre plus de temps que les autres joueurs à servir, mais c’est précisément pour cela qu’il me semble parfait qu’il y ait une horloge qui mesure le temps et que je m’adapte, mais jamais je ne gagne du temps de façon intentionnelle »