Francisco Cerundolo a annoncé un peu à la surprise géné­rale que Pablo Cuevas allait devenir son deuxième entraî­neur. L’Uruguayen ne sera donc pas resté long­temps loin des courts, lui qui avait pris sa retraite en septembre 2024. Cerundolo a d’ailleurs admis qu’il n’avait jamais pensé par lui‐même à l’engager.

« Mon entraî­neur et moi cher­chions depuis décembre un deuxième entraî­neur pour apporter une contri­bu­tion à l’équipe et Pablo Cuevas nous est venu à l’es­prit. Honnêtement, je n’y avais pas pensé moi‐même. Ils l’ont contacté, il n’avait pas l’in­ten­tion d’en­traîner dans les rangs profes­sion­nels. Mais l’idée lui a plu, il s’est senti à l’aise. Nous nous sommes entraînés ensemble toute la semaine, nous avons passé de bons moments. Maintenant, il ne peut pas rester à Buenos Aires mais nous serons sûre­ment ensemble à Rio et à Santiago. »