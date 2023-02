Qualifié pour les huitièmes de finale sur l’ATP 250 de Buenos Aires après une victoire compli­quée face à Yannick Hanfmann ce lundi, Francisco Cerundolo a accordé une longue inter­view au site News Rebeat avant le début du tournoi.

Et après avoir dressé un constat impla­cable suite à l’in­croyable pres­ta­tion de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, l’Argentin a malgré tout estimé que, malgré le niveau encore impres­sion­nant du Serbe, l’ère du Big 3 touchait quand même à sa fin. Une affir­ma­tion plutôt osée…

« C’est un bon moment pour le tennis, parce que vous ne le voyez pas comme impos­sible. Il y a encore quelques années, on pouvait voir Nadal, Djokovic, Federer, Murray, peut‐être Del Potro… On pouvait voir quatre, cinq ou six joueurs établis, qu’il était impos­sible d’éli­miner et de battre dans un Grand Chelem ou dans des tour­nois impor­tants. Maintenant, il y a un très grand chan­ge­ment dans le circuit, avec Alcaraz, avec Tsitsipas, avec Ruud… Beaucoup ont mon âge. La nouvelle géné­ra­tion a fait irrup­tion dans les premières places du clas­se­ment. Dans les grands tour­nois, beau­coup de fina­listes commencent à appa­raître, des cham­pions occa­sion­nels comme Carlos ou Daniil Medvedev. L’ère de Federer Nadal et Djokovic touche à sa fin – même si Djokovic a encore quelques années devant lui – et c’est une bonne possi­bi­lité, une moti­va­tion pour nous tous de voir que tout le monde peut gagner n’im­porte quel tournoi. C’est tout bon. »