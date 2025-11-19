En marge des phases finales de la Coupe Davis à Bologne, où son équipe va affronter l’Allemagne en quarts de finale, l’Argentin Francisco Cerundolo a donné une inter­view à La Nacion dans laquelle il est revenu sur la désor­mais fameuse affaire Sinner.

« Je ne sais ni comment cela s’est passé, ni de quoi il s’agit. Évidemment, cela nous a tous surpris, personne ne s’y atten­dait, c’était la première année où il arri­vait comme numéro 1 et soudain, cela lui arrive. Je n’ai aucune idée de ce qu’é­tait la substance, mais nous avons tous été surpris que la suspen­sion n’ait été que de deux ou trois mois, qu’il revienne juste à temps pour Rome, le tournoi italien, avant les Grands Chelems. Cela a fait du bruit sur le circuit. Je connais Jannik, nous nous enten­dons très bien et je crois qu’il n’a pas voulu en tirer profit. Ensuite, la façon dont le proto­cole a été appliqué n’est pas la faute de Sinner, à mon avis, mais celle de l’in­té­grité spor­tive, de l’agence anti­do­page ou de l’ATP, je ne sais pas qui, car il y a évidem­ment d’autres cas de dopage qui n’ont pas été traités de la même manière. »