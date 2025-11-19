En marge des phases finales de la Coupe Davis à Bologne, où son équipe va affronter l’Allemagne en quarts de finale, l’Argentin Francisco Cerundolo a donné une interview à La Nacion dans laquelle il est revenu sur la désormais fameuse affaire Sinner.
« Je ne sais ni comment cela s’est passé, ni de quoi il s’agit. Évidemment, cela nous a tous surpris, personne ne s’y attendait, c’était la première année où il arrivait comme numéro 1 et soudain, cela lui arrive. Je n’ai aucune idée de ce qu’était la substance, mais nous avons tous été surpris que la suspension n’ait été que de deux ou trois mois, qu’il revienne juste à temps pour Rome, le tournoi italien, avant les Grands Chelems. Cela a fait du bruit sur le circuit. Je connais Jannik, nous nous entendons très bien et je crois qu’il n’a pas voulu en tirer profit. Ensuite, la façon dont le protocole a été appliqué n’est pas la faute de Sinner, à mon avis, mais celle de l’intégrité sportive, de l’agence antidopage ou de l’ATP, je ne sais pas qui, car il y a évidemment d’autres cas de dopage qui n’ont pas été traités de la même manière. »
