Cerundolo : « Il est certain que Djokovic dépassera Nadal et Federer en nombre de Grands Chelems gagnés »

Très présent média­ti­que­ment notam­ment dans son pays, en Argentine, depuis son premier titre remporté sur l’ATP 250 de Bastad mi‐juillet, Francisco Cerundolo s’est mué en grand défen­seur de Novak Djokovic.

Après avoir dévoilé l’une de ses conver­sa­tions avec le Serbe lors du tournoi de Belgrade et déclaré qu’il était le joueur plus ouvert comparé à Rafael Nadal et Roger Federer, l’ac­tuel 25e mondial en a remis une couche en décla­rant sans hési­ta­tion que Djokovic allait dépasser ses deux rivaux en termes de Grands Chelems remportés.

« Il est certain que Novak Djokovic dépas­sera les deux (Roger Federer et Rafael Nadal) en nombre de Grands Chelems gagnés. De plus, Djokovic est celui qui s’ac­tive le plus pour aider les joueurs qui gagnent le moins d’argent. Autant pour les joueurs qui parti­cipent aux Futures ou les Challengers. »