Cerundolo : « Juste avant d’entrer sur le court pour affronter Nadal à Wimbledon, j’ai senti Rafa marcher derrière moi, soupirer dans mon oreille, j’avais l’impression qu’un lion arrivait »

Francisco Cerundolo se souviendra toute sa vie de cette première confron­ta­tion face à Rafael Nadal lors du premier tour de Wimbledon 2022.

Seulement battu en quatre manches après un match de très haut niveau, le jeune argentin a raconté cette expé­rience inou­bliable dans une récente inter­view accordée à nos confrères de La Nacion.

« Le lende­main, le tirage au sort était sur le point d’être effectué, nous avons vu que personne ne s’était désisté, je n’étais donc pas parmi les 32 têtes de série et j’ai dit à mon entraî­neur [Kevin Konfederak] : ‘J’espère avoir Nadal ou Djokovic’. C’était un beau tournoi, il n’y avait pas de points, quoi de mieux que ça ? Nous avons commencé à nous échauffer et à un moment donné, j’ai pris mon télé­phone portable, je suis allé sur Twitter et bang : je vois Cerúndolo‐Nadal. J’ai dit : ‘J’ai eu Rafa’. À l’époque, depuis le tirage au sort du vendredi jusqu’au match du mardi, j’étais impa­tient d’en­trer sur le terrain et de jouer. Une demi‐heure avant le match, j’ai commencé à me sentir nerveux. Et à partir du moment où je suis passé du vestiaire au court, en passant par les couloirs internes, j’ai senti Rafa marcher ici [gestes vers l’ar­rière de mon cou], soupirer dans mon oreille, un ‘buuufff’. J’avais l’im­pres­sion qu’un lion arri­vait [sourires]. Nous étions à quelques mètres de l’en­trée, je me suis préparé et j’ai dit : ‘Je vais y aller pour tuer ou je vais passer un très mauvais moment’. Dès que j’ai posé le pied sur l’herbe, j’ai pensé : ‘Regardez où je suis’. Je suis passé en mode match et mes nerfs ont disparu. Si je n’avais pas fait ça, j’au­rais perdu 6–1, 6–1, 6–1. »