Sélectionné pour la première fois de sa carrière au sein de la Team World pour la sixième édition de la Laver Cup, Francisco Cerundolo a vécu un moment forcé­ment très spécial avec notam­ment Roger Federer assis­tant à quasi­ment tous les matchs depuis les tribunes en plus de la présence des capi­taines légen­daires que sont Bjorn Borg et John McEnroe.

« Roger Federer regar­dait tous les matchs au premier rang. C’était assez fou qu’il me regarde. On m’a inter­rogé sur sa présence, puis celle de Borg et de McEnroe, et j’ai répondu que c’était à moi de les regarder, et non à eux de me regarder. »