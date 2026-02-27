« Je serai direct et honnête : d’un point de vue financier, il est compréhensible que je choisisse d’autres destinations plutôt que l’Amérique du Sud. Tous les joueurs choisissent les tournois en fonction des garanties financières aussi. C’est comme ça que le tennis fonctionne », a avoué Stefanos Tsitsipas à propos de la tournée sud américaine, qui se déroule chaque année sur terre battue en février.
Interrogé par Clay Tennis, l’Argentin Francisco Cerundolo, 19e mondial et récent vainqueur du tournoi de Buenos Aires, a réagi à cette déclaration du double finaliste en Grand Chelem.
« S’ils ne veulent pas venir ici, qu’ils ne viennent pas. Ceux qui veulent jouer sur terre battue, ceux qui veulent découvrir l’Amérique du Sud et ses villes, ou ceux qui veulent jouer un tennis différent viendront. Ceux qui ne veulent pas venir iront au Moyen‐Orient ou à Acapulco », a déclaré Cerundolo, quart de finaliste à Santiago au Chili.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 15:25