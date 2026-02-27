« Je serai direct et honnête : d’un point de vue finan­cier, il est compré­hen­sible que je choi­sisse d’autres desti­na­tions plutôt que l’Amérique du Sud. Tous les joueurs choi­sissent les tour­nois en fonc­tion des garan­ties finan­cières aussi. C’est comme ça que le tennis fonc­tionne », a avoué Stefanos Tsitsipas à propos de la tournée sud améri­caine, qui se déroule chaque année sur terre battue en février.

Interrogé par Clay Tennis, l’Argentin Francisco Cerundolo, 19e mondial et récent vain­queur du tournoi de Buenos Aires, a réagi à cette décla­ra­tion du double fina­liste en Grand Chelem.

« S’ils ne veulent pas venir ici, qu’ils ne viennent pas. Ceux qui veulent jouer sur terre battue, ceux qui veulent décou­vrir l’Amérique du Sud et ses villes, ou ceux qui veulent jouer un tennis diffé­rent vien­dront. Ceux qui ne veulent pas venir iront au Moyen‐Orient ou à Acapulco », a déclaré Cerundolo, quart de fina­liste à Santiago au Chili.