Tête de série numéro 5 de l’ATP 250 de Buenos Aires, le local Francisco Cerundolo, avant son entrée en lice, était de passage en confé­rence de presse ce mardi afin d’aborder plusieurs sujets dont la récente perfor­mance de Novak Djokovic qui est rede­venu numéro un mondial suite à son 10e sacre remporté à l’Open d’Australie.

« Pour moi, c’est le meilleur joueur aujourd’hui. Le meilleur joueur de tennis, le numéro 1 et le cham­pion du dernier Grand Chelem. C’est impres­sion­nant, car, avec tout ce qu’il a déjà gagné, il veut encore jouer et gagner. Je le respecte beau­coup. Et je pense que c’est une bonne chose pour le tennis qu’il soit encore à ce niveau, qu’il soit encore exigeant. Si nous voulons le battre, nous allons devoir conti­nuer à travailler dur pour nous améliorer, car à 35 ans, il a remporté l’Australie très confor­ta­ble­ment. Mais cela nous donne une indi­ca­tion qu’il y a encore beau­coup de chemin à parcourir. »