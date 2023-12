L’ancien coach de Gaston Gaudio, Franco Davin a décidé de rejoindre le team de Francisco Cerundolo. Ce renfort doit permettre au numéro 1 argentin de passer un cap. Auteur d’une très belle saison 2023, Francisco est 19ème et il a remporté à Eastbourne, le deuxième titre de sa carrière. Joueur complet, il veut main­te­nant aller plus loin comme il l’a expliqué à nos confrères de la Nacion, le quoti­dien argentin. Francisco a aussi évoqué la fameuse pres­sion liée à son nouveau statut, et son ressenti est plutôt étonnant.

« Au début, c’était un peu étrange, j’étais un peu dépassée par la situa­tion. C’est comme si j’étais toujours en extase, pour ainsi dire, mais main­te­nant je m’y habitue, cela fait partie de ma vie et je le prends comme quelque chose de plus normal. Bien sûr, il y a toujours des pres­sions. Mais il faut voir le côté positif : si vous avez de nouvelles pres­sions, cela signifie que vous faites bien les choses, parce que les rivaux veulent vous battre ou parce que les marques veulent vous avoir. C’est donc une pres­sion agréable et j’es­saie de la prendre comme telle. C’est le propre du sport et il faut savoir s’en accommoder »