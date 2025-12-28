Pendant cette inter­saison, Francisco Cerundolo en a profité pour accorder un long entre­tien au média argentin Infobae. Le 21e joueur mondial a dévoilé une anec­dote crous­tillante qui donnera le sourire aux fans.

« Nous jouions le premier tour à l’ATP 250 de Buenos Aires. Il a plu toute la journée, certains matchs ont été reportés au soir. Je jouais sur le court central et mon frère sur le court numéro un. Depuis les tribunes, on voit le court en contrebas. Mon père pouvait voir à la fois mon frère et moi. Je jouais peut‐être deux ou trois points quand j’ai soudain entendu des cris au milieu de mes points. Je me suis retourné, et c’était mon père. Au troi­sième ou quatrième cri, je lui ai crié : « Papa, tu peux te taire ? ! » (rires). J’avais un point assez impor­tant, la balle m’était revenue faci­le­ment, j’ai entendu je ne sais plus quoi et ça m’a fait peur, j’ai mal frappé et envoyé la balle dehors. Je me suis énervé et je lui ai crié : « Ferme la », ou quelque chose comme ça. L’arbitre me regarde et je lui dis : « C’est mon père. Si vous voulez, vous pouvez l’ex­pulser, mais dites‐lui de rester pour me voir ou d’aller voir mon frère ».