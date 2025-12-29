AccueilATPCerundolo tranche entre Federer, Nadal et Djokovic : "Ils sont les trois...
Cerundolo tranche entre Federer, Nadal et Djokovic : « Ils sont les trois meilleurs joueurs de l’his­toire, mais je pense que c’était celui que j’ai­mais le plus regarder jouer »

Récemment inter­viewé par le site Infobae, Francisco Cerundolo, actuel 21e joueur mondial, a notam­ment été inter­rogé sur sa préfé­rence entre les membres du fameux Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et s’il admire les trois, l’Argentin a quand même une petite préférence. 

« J’aimais Federer pour son style de jeu. Quand on le voit jouer, c’est un régal pour les yeux. Avec Nadal et Djokovic, ils sont les trois meilleurs joueurs de l’his­toire, mais je pense que Federer était celui que j’ai­mais le plus regarder jouer. »

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 14:14

