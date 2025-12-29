Récemment interviewé par le site Infobae, Francisco Cerundolo, actuel 21e joueur mondial, a notamment été interrogé sur sa préférence entre les membres du fameux Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et s’il admire les trois, l’Argentin a quand même une petite préférence.
« J’aimais Federer pour son style de jeu. Quand on le voit jouer, c’est un régal pour les yeux. Avec Nadal et Djokovic, ils sont les trois meilleurs joueurs de l’histoire, mais je pense que Federer était celui que j’aimais le plus regarder jouer. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 14:14