Récemment inter­viewé par le site Infobae, Francisco Cerundolo, actuel 21e joueur mondial, a notam­ment été inter­rogé sur sa préfé­rence entre les membres du fameux Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et s’il admire les trois, l’Argentin a quand même une petite préférence.

« J’aimais Federer pour son style de jeu. Quand on le voit jouer, c’est un régal pour les yeux. Avec Nadal et Djokovic, ils sont les trois meilleurs joueurs de l’his­toire, mais je pense que Federer était celui que j’ai­mais le plus regarder jouer. »