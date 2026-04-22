L’ancien coach de Daniil Medvedev a donc retrouvé le haut‐niveau après un inter­mède de « forma­tion » au chevet de l’es­poir améri­cain agé de 20 ans Nishesh Basavareddy (20 ans).

Les raisons évoquées par le cooch trico­lore lors de l’arrêt de sa colla­bo­ra­tion étaient un peu énig­ma­tiques, on a donc la vraie aison depuis qu’il a été vu sur le court à Madrid coachant Hubert Hurkacz.

Il faut dire que le Polonais est un vrai « consom­ma­teur » d’en­trai­neurs, et des noms pres­ti­giueux l’ont déja accom­pagné dans sa carrière jonchcée de belles perfor­mances et aussi de bles­sures handicapantes.

Le défi est donc double, pour le joueur qui cherche les repères qui l’ont permis d’être 6ème mondial en 2024, pour Gilles qui après avoir accom­pagné effi­ca­ce­ment Daniil Medvedev doit se prouver qu’il est capable de rééditer ces « perfor­mances » avec un joueur talen­tueux qui cherche son identité.

On est donc pas surpris de cette asso­cia­tion car il nous semble que les deux prota­go­nistes ont une envie commune.

Si la terre battue n’est pas la surface de prédi­lec­tion du Polonais, ce chan­ge­ment doit porter ses fruits à Wimbledon où Hubert a les moyens avec son talent d’être un vrai outsider.