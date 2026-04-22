Accueil ATP

Cervara au chevet d’Hurkacz, l’heure de vérité…

Par
Laurent Trupiano
-
283

L’ancien coach de Daniil Medvedev a donc retrouvé le haut‐niveau après un inter­mède de « forma­tion » au chevet de l’es­poir améri­cain agé de 20 ans Nishesh Basavareddy (20 ans). 

Les raisons évoquées par le cooch trico­lore lors de l’arrêt de sa colla­bo­ra­tion étaient un peu énig­ma­tiques, on a donc la vraie aison depuis qu’il a été vu sur le court à Madrid coachant Hubert Hurkacz. 

Il faut dire que le Polonais est un vrai « consom­ma­teur » d’en­trai­neurs, et des noms pres­ti­giueux l’ont déja accom­pagné dans sa carrière jonchcée de belles perfor­mances et aussi de bles­sures handicapantes.

Le défi est donc double, pour le joueur qui cherche les repères qui l’ont permis d’être 6ème mondial en 2024, pour Gilles qui après avoir accom­pagné effi­ca­ce­ment Daniil Medvedev doit se prouver qu’il est capable de rééditer ces « perfor­mances » avec un joueur talen­tueux qui cherche son identité. 

On est donc pas surpris de cette asso­cia­tion car il nous semble que les deux prota­go­nistes ont une envie commune. 

Si la terre battue n’est pas la surface de prédi­lec­tion du Polonais, ce chan­ge­ment doit porter ses fruits à Wimbledon où Hubert a les moyens avec son talent d’être un vrai outsider.

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥