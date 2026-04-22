L’ancien coach de Daniil Medvedev a donc retrouvé le haut‐niveau après un intermède de « formation » au chevet de l’espoir américain agé de 20 ans Nishesh Basavareddy (20 ans).
Les raisons évoquées par le cooch tricolore lors de l’arrêt de sa collaboration étaient un peu énigmatiques, on a donc la vraie aison depuis qu’il a été vu sur le court à Madrid coachant Hubert Hurkacz.
Il faut dire que le Polonais est un vrai « consommateur » d’entraineurs, et des noms prestigiueux l’ont déja accompagné dans sa carrière jonchcée de belles performances et aussi de blessures handicapantes.
Le défi est donc double, pour le joueur qui cherche les repères qui l’ont permis d’être 6ème mondial en 2024, pour Gilles qui après avoir accompagné efficacement Daniil Medvedev doit se prouver qu’il est capable de rééditer ces « performances » avec un joueur talentueux qui cherche son identité.
On est donc pas surpris de cette association car il nous semble que les deux protagonistes ont une envie commune.
Si la terre battue n’est pas la surface de prédilection du Polonais, ce changement doit porter ses fruits à Wimbledon où Hubert a les moyens avec son talent d’être un vrai outsider.
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 09:14