Joint au sujet du report de Roland-Garros, l’entraîneur de Daniil Medvedev a surtout expliqué la situation qu’il vit en tant que coach d’un joueur du top niveau mondial. « L’annonce de Roland-Garros, je ne sais pas quoi en dire car la situation est tellement étrange. Bien sûr que l’on n’était pas au courant. C’est le flou total et encore je suis un privilégié. Avec Daniil, on a trouvé une maison avec un court de tennis donc on peut s’entraîner. L’essentiel sera fait. Ensuite il faudra gérer l’éventuelle lassitude mentale de ne pas savoir quand cette grave crise sanitaire s’arrêtera et que le circuit reprendra.«